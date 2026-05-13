هدوء وإقبال محدود على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع الامتحانات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، استمرار حالة الاستقرار بشواطئ المحافظة تزامنًا مع أجواء امتحانات نهاية العام، موجهة دعوة خاصة للأمهات لقضاء وقت هادئ أمام البحر أثناء انتظار أبنائهن خلال فترة الامتحانات.

وأكدت الإدارة أن الأجواء الحالية بالشواطئ تساعد على الاسترخاء وتجديد الطاقة، خاصة مع اعتدال الطقس وهدوء البحر، مشيرة إلى أن "نصف ساعة أمام البحر مع فنجان قهوة كفيلة بتحسين الحالة المزاجية واستعادة النشاط لاستكمال يوم الامتحانات".

وأوضحت الإدارة، أن الرايات الخضراء رُفعت اليوم بشواطئ القطاع الشرقي، إلى جانب شاطئ أبو العباس وشاطئ بحري المميز بمنطقة بحري، بما يسمح بالنزول الآمن إلى المياه، فيما رُفعت الرايات الصفراء بشاطئ السلسلة وبعض شواطئ بحري، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامة الرواد.

وأضاف البيان، أن شواطئ القطاع الغربي شهدت رفع الرايات الحمراء، وهو ما يعني منع السباحة مع السماح بالجلوس على الرمال والاستمتاع بالأجواء، نظرًا لارتفاع حالة البحر نسبيًا، بالتزامن مع تسجيل درجة حرارة بلغت 29 درجة مئوية.

وأشارت الإدارة إلى أن نسب الإشغال ما زالت منخفضة، ما يمنح الزائرين فرصة الاستمتاع بأجواء أكثر هدوءًا وراحة، داعية المواطنين إلى زيارة الشواطئ والاستمتاع بالأجواء الصيفية الآمنة.

كما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين عبر أرقام الشكاوى المخصصة على مدار اليوم، وهي: 01270746490، 01289252668، 01270477199، 01225304022، 01119555946، 01283136655، 01222970127.