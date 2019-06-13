«مواد البناء» تنظم بعثة تجارية لبحث الفرص التصديرية بلبنان

صقر: بحث تصدير أولى شحنات الرمل إلى لبنان خلال المعرض.

تنظم غرفة مواد البناء، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بعثة تجارية للمشاركة فى معرض المواد البنائية المقام فى لبنان خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الحالى، للترويج للمنتجات المصرية وفتح أبواب التصدير إلى هناك، بحسب تصريحات هانى صقر، رئيس شعبة الرمل بالغرفة لـ«الشروق».

وكشف رئيس الشعبة عن عقد لقاءات عمل ثنائية خلال المعرض مع كبرى الشركات المستوردة لمواد البناء فى لبنان، مع الشركات المصرية المصدرة وبحث سبل التعاون فى قطاع مواد البناء، «سيتم خلال المعرض بحث تصدير أولى شحنات الرمل طبقا للاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها خلال الشهر الماضى».

ووقع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضى، 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة لتبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، وأخرى بشأن تصدير مواد البناء المصرية من «الزلط والرمل» إلى لبنان.

ويشارك فى المعرض جميع الشركات العاملة بالقطاع من الرخام والجرانيت والسيراميك وجميع أنواع الأرضيات والرمل والزلط والحديد والصلب وغيرها.

وبحسب صقر، تستهدف شعبة الرمل تصدير 5 ملايين طن رمل ونحو 3 ملايين طن زلط سنويا إلى دولة لبنان، مضيفا أن التصدير سيتم من خلال 3 موانئ هى الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد.

ولفت إلى التعاون مع وزارة البيئة وهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل، ومع محور قناة السويس، لتيسير إجراءات العملية التصديرية بالموانئ، لخفض تكلفة الاشتراكات، إلى جانب توفير مساحات كبيرة للتخزين وتوفير تصاريح شهرية بدلا من يومية لاستمرار العملية التصديرية وتقليل التكلفة على الشركات المصدرة.

وقال صقر إن التعاون مع هذه الجهات كان ضروريا نتيجة لارتفاع رسم الصادر على الرمل، فكان لابد من توفير محفزات أخرى للشركات، كخفض قيمة الاشتراكات بالموانئ وتوفير مساحات تخزين كبيرة بأسعار أقل من المعروفة.

وأصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا فى فبراير الماضى، باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية من ضمنها الرمال بقيمة 100 جنيه للطن.