المانيا تتعهد بتدريب 1500 شرطي ليبي

تعهدت المانيا اليوم الاربعاء بتدريب 1500 شرطي ليبي.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فتحي باشاغا مع وفد ألماني رفيع المستوى،بحسب بيان لوزارة الداخلية على صفحتها على موقع فيسبوك.



وبحسب البيان ،التقى باشاغا وفدا ألمانيا رفيع المستوى كان على رأسه أعضاء بلجنة الداخلية بالبرلمان الألماني(بوندستاج) بالإضافة إلى سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا.



وفقا للبيان "جرى خلال الإجتماع الذي جرى بتونس مناقشة الأوضاع في ليبيا وخصوصا الإعتداء الذي قام به مجرم الحرب خليفة حفتر على العاصمة طرابلس وفي هذا الإطار تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية التي تسبب بها هذا الإعتداء خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين والمهاجرين".



وجدد الوفد التأكيد على موقف بلاده بخصوص دعم شرعية حكومة الوفاق الوطني التي نص عليها القرار رقم 2259 الصادر عن الأمم المتحدة.



وفيما يتعلق بالتعاون الأمني تعهد الوفد بتدريب عدد1500 شرطي تابع لوزارة الداخلية".



يشار إلى أن محيط طرابلس يشهد معارك منذ الرابع من شهر نيسان/ابريل بين قوات مايسمي بالجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب ،وقوات حكومة الوفاق.