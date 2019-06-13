توريد 322 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 322 ألف و166 طن و657 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الخميس 13 يونيه الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 154 ألف و46 طن 860 كيلو بالبنك الزراعى، و48 ألف و45 طن، و934 كيلو بقطاع المطاحن، و107 ألف و760 طن، و643 كيلو بالقابضه للصوامع، و4 آلاف و485 طن، و20 كيلو بمصر العليا، و7 آلاف 828 طن و200 كيلو بشركة روجينا للمكرونة.

وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءًا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.