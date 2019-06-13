اعتقال علي غديري المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الجزائرية

ذكرت تقارير إخبارية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت ليل الأربعاء/الخميس اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية.



ولم تتضح أسباب اعتقال غديري الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تقام في 18 أبريل المقبل، قبل أن يتم تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل التي تأجلت هي الأخرى إلى أجل غير مسمى.



يشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري أمر مطلع الشهر الماضي بإيداع قائد جهاز الاستخبارات السابق، الفريق محمد مدين، والمنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية اللواء عثمان طرطاق، الحبس المؤقت بتهمة "التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش"، وهو الحكم نفسه الذي صدر بحق سعيد بوتفليقة، شقيق عبد العزيز بوتفليقة، رئيس البلاد المستقيل.