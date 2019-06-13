تل أبيب: عقد الجلسة الأسبوعية المقبلة للحكومة الإسرائيلية في الجولان

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إن جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية القادمة ستعقد يوم الأحد في الجولان؛ تقديرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة.

وأضاف جندلمان، أن الحكومة ستصادق خلال الجلسة على تسمية بلدة بالجولان على اسم ترامب، وسيتم رفع الستار عن اللافتة التي ستحمل الاسم الجديد للبلدة.

وفي 25 مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981.