أنهت ولاية تورينجن الألمانية، اعتبارا من اليوم السبت، القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي على خلفية جائحة كورونا، لتصبح أول ولاية ألمانية تقوم بإلغاء هذه القيود.

وواجهت هذه الخطوة، التي اتفقت عليها حكومة الأقلية في الولاية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر) يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات من ولاية بافاريا المجاورة على وجه الخصوص. كما أعرب رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، عن تشككه إزاء هذه الخطوة.

ولا تتضمن لائحة تورينجن الأساسية لمكافحة جائحة كورونا إلا توصيات بشأن الحد من الاختلاط الاجتماعي، والتي تنص على قصر اللقاءات الاجتماعية على أسرة أخرى واحدة فقط أو عشرة أفراد آخرين. ولا يوجد أي محظورات حال مخالفة هذه التوصيات.

ومن المقرر أن تلغي ولاية براندبورج أيضا القيود على الاختلاط الاجتماعي اعتبارا من بعد غد الاثنين، مع الإبقاء على قواعد المسافة الآمنة والنظافة، كما هو الحال في تورينجن أيضا.

وكان رئيس حكومة ولاية تورينجن، بودو راميلوف، المنتمي لحزب "اليسار" أعلن قبل 3 أسابيع عن تطلعه لإنهاء الإغلاق العام في ولايته، ما أثار ضجة على مستوى ألمانيا.