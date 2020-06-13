طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أمس الجمعة، كليب أحدث أغنياتها بعنوان "للشمس"، عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى.

تدعو الأغنية للتفاؤل والأمل والقدرة على تجاوز الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن لطيفة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا "أون لاين" للجمهور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، للتخفيف عنهم في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت لطيفة قد طرحت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من أغنيات ألبومها الجديد «أقوى واحدة»، منهم ( في الأحلام، أنا عشت عمري، قلاب، ما كرهوش، أقوى واحدة، دمرت اللي ما يتدمر، حب يغير ملامح، زيدي، ماتقوليش، كن جميلا، خاصمني ماشي، أدي عقد، أنت ياه).