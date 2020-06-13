مطار أثينا يستقبل الرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا وهولندا بدءا من 15 يونيو

أعلن وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوهاريس، اليوم الجمعة، أنه سيتم السماح برحلات دولية من إيطاليا وإسبانيا وهولندا إلى مطار أثينا الدولي ابتداء من 15 يونيو كجزء من خطة البلاد لإعادة فتح حدودها.



وأوضح ثيوهاريس، أنه سيُسمح بالرحلات من ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى مطار أثينا الدولي فقط "للسفر الأساسي"، مشيرا إلى أن اعتبارًا من أول يوليو سيُسمح بدخول جميع الوافدين الدوليين إلى جميع المطارات اليونانية، كما سيُسمح للعبارات الأجنبية بالرسو في الموانئ اليونانية، حسب ما ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان يأتي كجزء من مخطط أوسع للمرحلة التالية من إعادة فتح اليونان، التي تتوقع استئناف جميع الرحلات الدولية إلى مطار سالونيك اعتبارًا من 15 يونيو باستثناء الرحلات من إيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وتركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية.



وأوضحت أن الركاب الذين سيصلون إلى مطاري أثينا وسالونيك في الفترة ما بين 15 و30 يونيو من المطارات غير المدرجة في قائمة الدول التي جمعتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران -حيث يعتبر معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضًا- سيخضعون إلى اختبارات عشوائية وسيتم عزلهم لمدة يوم بانتظار النتائج ولمدة 14 يومًا إذا كانت النتائج إيجابية، وبالنسبة للرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا وهولندا ستُجرى هذه الاختبارات على جميع الركاب.



ومن أول يوليو، سيخضع الركاب القادمون من جميع الوجهات لاختبارات عشوائية وسيواجهون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إذا كانت النتائج إيجابية، وسيضطر جميع الركاب إلى ملء نموذج إلكتروني بتفاصيل الاتصال الخاصة بهم في اليونان.