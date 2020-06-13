 اليونان تزيد أعداد الأطقم الطبية في جزرها استعدادا لاستقبال الموسم السياحي - بوابة الشروق
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اليونان تزيد أعداد الأطقم الطبية في جزرها استعدادا لاستقبال الموسم السياحي

أثينا - د ب أ
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 11:05 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 11:05 م

ترفع السلطات اليونانية بجزر بحر إيجة والبحر الأيوني بدءا من الاثنين المقبل أعداد الأطقم الطبية وكفاءة المؤسسات الصحية استعدادا لاستقبال الموسم السياحي.

وقال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت خلال زيارة إلى الجزيرة السياحية سانتوريني أمام الصحفيين: "صحة ضيوفنا تمثل أولوية لنا."

وكان ميتسوتاكيس زار مستشفى الجزيرة قبل اللقاء بالصحفيين.

وفي المساء وجه رئيس الوزراء مناشدة لجميع السياح لزيارة بلاده على خلفية اندلاع فوهة البركان الهائل بجزيرة سانتوريني.

وذكر ميتسوتاكيس: "السياحة اليونانية عادت إلى نشاطها، تعالوا إلى اليونان!".

وتعتبر السياحة أهم مجال اقتصادي في اليونان.

وكان وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس صرح أمس بأن اليونان سترسل 687 طبيبا وممرضا للجزر اليونانية على خلفية مواجهة متطلبات أزمة كورونا.

وأضاف الوزير أنه سيتم توفير حوالي 450 سريرا داخل وحدات العناية المركزة للسياح والمصطافين.

وأوضح الوزير أنه وضع في الحسبان أيضا نقل بعض المصطافين بالطائرات والمروحيات إذا ما احتاج بعض السياح المرضى لذلك.

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