 القوات المشتركة العراقية تعثر على أسلحة لداعش في عملية استباقية بالأنبار - بوابة الشروق
السبت 13 يونيو 2020 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

القوات المشتركة العراقية تعثر على أسلحة لداعش في عملية استباقية بالأنبار

بغداد - أ ش أ:
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 11:06 ص

عثرت القوات المشتركة العراقية، اليوم السبت، على أسلحة ومضافات لداعش في عملية استباقية في عمق صحراء الأنبار.

وذكر الحشد الشعبي -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن قوة من لواء عامرية الصمود وقطعات من الجيش نفذت عملية دهم وتفتيش للمناطق المحيطة بمطار مديسيس ومناطق الهبارية ومنطقة اخويليات والصوفيات في عمق صحراء الأنبار، مشيرا إلى أن العملية شملت أيضا تفتيش وادي أبو غار ووادي شبوان لملاحقة فلول داعش.

وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على عدد من الأسلحة وضبط دراجة نارية وتدمير عدة مضافات كانت تستخدمها عناصر داعش في عمق الصحراء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك