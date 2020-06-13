«جيل زد» أكثر تحمسًا للتكنولوجيا ووعيًا بقضايا البيئة والصحة

كشف استطلاع حديث للرأى أن ما يسمى بـ«جيل زد»، أى الجيل الذى يتراوح عمره اليوم بين 18و 24 عاما، أكثر تحمسا للتكنولوجيا ووعيا بالقضايا البيئية والصحية.

وقال كريستيان فولف، مدير قسم التجارة والسلع الاستهلاكية لدى شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» لاستشارات الشركات، التى أجرت استطلاعا شمل نحو 10 آلاف مستهلك فى أوروبا، من بينهم نحو ألفى فرد من هذه الفئة العمرية: «جيل زد يثمن أسلوب الحياة الصحى، ولا يمكنه تصور حياته بدون هاتف ذكى»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للاستطلاع، يستخدم جيل زد المواقع الإلكترونية والمدونات الصوتية أو المدونات الكتابية ووسائل التواصل الاجتماعى للاطلاع على الأحداث الجارية. وكشف الاستطلاع أن 24% منهم فقط يطلعون على أحدث المجريات عبر وسائل إعلام تقليدية مثل الصحف والمجلات والراديو والتليفزيون.

وللمقارنة، فإن وسائل الإعلام التقليدية هى الخيار الأول للجيل فوق 35 عاما (44%) عندما يتعلق الأمر بالإطلاع على المستجدات.

وفى التسوق، يتأثر جيل زد بمواقع التواصل الاجتماعى والدعاية الإلكترونية بصورة أكبر ممن هم فوق 35 عاما.

وأظهر الاستطلاع أن الاستدامة والصحة من القضايا التى تشغل اهتمام جيل زد، حيث ذكر 37% منهم أنهم يحاولون تجنب استهلاك البلاستيك. ويرى غالبية هذا الجيل أن الاستدامة لا بد أن يكون لها تكلفتها، حيث ذكر 62% منهم أنهم على استعداد لدفع سعر أعلى، مقابل شراء منتجات محلية، وذكر 52% أنهم على استعداد لدفع مزيد من الأموال مقابل شراء منتجات عضوية.

وأشار الاستطلاع إلى أن جيل زد يهتم أيضا بصحته، حيث ذكر 44% منهم أنهم يستخدمون تطبيقات على هواتفهم الذكية أو الكمبيوتر اللوحى لمتابعة حالتهم الصحية ولياقتهم البدنية.

وفيما يتعلق بالتنقل، أظهر الاستطلاع اختلافات واضحة بين جيل الشباب والجيل الأكبر سنا، حيث أبدى ثلثا الذين شملهم الاستطلاع من جيل زد انفتاحهم تجاه القيادة الذاتية، بينما أعرب نحو 50% من الجيل الأكبر سنا عن تشككهم إزاء الأمر.