اليمن يسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 705 في البلاد.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 160.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 11 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 39.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى نحو 425 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 7 ملايين إصابة.