موريتانيا تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الوحاف، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1682 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، اليوم السبت، أشار مدير الصحة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 83.

ولفت إلى تسجيل 33 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 311.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى نحو 425 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.