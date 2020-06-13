قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نقص الدواء ظاهرة موجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية تعاني نقصًا نتيجة التكالب على شرائها من قبل العديد من الناس.



وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أن كل دول العالم شهدت مشكلة نقص بعض الأدوية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حدث نقصًا في بعض أنواع العقاقير بها، رغم إنتاجها لكميات وفيرة من الأدوية وتصديرها لدول العالم.



وأوضح أن شركات الأدوية أصبحت مطالبة بتزويد خطوط إنتاج بعض الأدوية ومضاعفته، خاصة وأن جزءًا من الإنتاج لا يدخل السوق مباشرة، ولكنه يخصص لوزارة الصحة، لتجهيز أكياس علاج مصابي كورونا من حالات العزل المنزلي.



وأشار إلى أن الحكومة تطالب شركات الأدوية بوقف إنتاج الأدوية التي ليس عليها ضعط في الطلب، في سبيل إنتاج الأدوية التي تحتاجها الدولة.



