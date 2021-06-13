فريق طبي ينجح في إجراء ١٩ عملية خطيرة في جراحات التجميل بالأقصر

أجرى فريق طبي تخصص في جراحة التجميل بمستشفى الأقصر الدولي، 19 عملية جراحية وبمعاونة أطباء التخدير وطاقم تمريض العمليات وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير المستشفى.

ووفقا لإدارة المستشفى كان من ضمن الجراحات، مريض يعاني من ورم سرطاني بالشفة السفلي حيث تم عمل استئصال للورم واستئصال الغدد الليمفاوية بالرقبة وتم عمل إعادة بناء للشفة السفلي عن طريق شرائح جلدية مجاورة ميكروسكوبيا.

كما تم إجراء جراحة لمريض كان يعاني من انكماش شديد بالرقبة لطفل 4 سنوات ما بعد حروق وتم فرد الانكماشات عن طريق شريحة جلدية مثقوبة ميكروسكوبيا، ومريض يعاني من وحمة دموية بالأذن حيث تم ربط الشريان السباتي الخارجي وتم ربط الشريان المغذي للوحمة.

كما تم علاج مريض يعاني من عيب خلقي بقناة مجري البول حيث تم إصلاح احليل سفلي متكرر كما تم إصلاح مجري البول وفرد العضور الذكري ميكروسكوبيا بواسطة شريحة جلدية.