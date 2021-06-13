ديوكوفيتش يتوج ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، تأخره أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى فوز 6 / 7 (6 / 8) و2 / 6 و6 / 3 و6 / 2 و 6 / 4 ليتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد محققا لقبه التاسع عشر في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام).

وأنهى ديوكوفيتش المباراة في أربع ساعات و11 دقيقة أمام خمسة آلاف متفرج. وبعد أن تمكن من قلب خسارته في أول مجموعتين في نهائي بأحد البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) أصبح ديوكوفيتش /34 عاما/ ثالث لاعب يفوز بكل بطولات الجائزة الكبرى على الأقل مرتين، لينضم للأستراليين روي إيمرسون ورود لافر، حيث سبق له الفوز ببطولة رولان جاروس في 2016. وفاز ديوكوفيتش بتسعة ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة، ومرتين ببطولة فرنسا المفتوحة وخمس مرات بويمبلدون وثلاث مرات في بطولة أمريكا المفتوحة.

ويمكن أن يعادل رقم الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر الذي توج كل منهما بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الشهر المقبل إذا فاز ببطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها.

وصعد ديوكوفيتش للمباراة النهائية بعدما حقق فوزا مذهلا على رافايل نادال، الفائز بالبطولة 13 مرة، في الدور قبل النهائي.

وقال ديوكوفيتش عقب استلامه الكأس من بيورن يورج، الفائز بالبطولة ست مرات :" لحظة لا تنسى بالنسبة لي في حياتي ومسيرتي. بكل تأكيد سأتذكر الـ48 ساعة الماضي في حياتي" من جانبه،قال تسيتسيباس :" كانت معركة كبيرة هناك، قدمت أقصى ما في وسعي. كانت مشاركة أولى جيدة في النهائيات هنا، كانت لدي نتائج جيدة وأنا سعيد بنفسي".

وأضاف :"نوفاك أظهر في السنوات الأخيرة البطل الذي يمثله. أتمنى أن أحقق نصف ما حققه". وأثنى ديوكوفيتش على تسيتسيباس وقال إنه سيعود أقوى و"أنا أعلم أنه سيفوز بالعديد من بطولات الجراند سلام في المستقبل".