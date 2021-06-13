رئيس وزراء العراق: علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة

استذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجزرة سبايكر، مؤكدا أنها فاجعة صب فيها الإرهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، "نتذكر اليوم شهداء سبايكر، تلك الفاجعة التي صب فيها الإرهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الإرهابيين القتلة".‏

وأضاف الكاظمي: "علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتأسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".

وكان نحو 1700 من الجنود العراقيين قد تعرضوا للقتل بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في 12 حزيران/يونيو عام 2014.