القبض على المتهم بغرس مفتاح سيارة في رأس طفل حلوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، في القبض على المتهم بغرس آلة حادة "مفتاح سيارة"، برأس طفل؛ ما أدى إلى التسبب بجرح غائط في الرأس ونزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

وكانت والدة المجني عليه قد حررت محضرا بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021 جنح قسم شرطة حلوان.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد وحدة المتابعة بمباحث قسم شرطة حلوان منشورًا وفيديو متداول عبر موقع "فيسبوك"، تحت عنوان #حق_حسن_هيرجع"، وبالتحري والفحص تبين قيام المدعو "م. م. ع."، بالتعدي على طالب يدعى "حسن شريف" بآلة حادة "مفتاح سيارة" بالرأس؛ ما أدى للإصابات المذكورة.

وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

عاتبه على لفظ «خروف».. طفل يغرس مفتاح سيارة فى رأس زميله بحلوان



