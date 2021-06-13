الهجرة العراقية: انخفاض أعداد النازحين في المخيمات إلى 37 ألف شخص

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، انخفاض أعداد النازحين في المخيمات إلى 37 ألف شخص وفق آخر الإحصائيات.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري ـ في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد ـ إن "هناك 26 مخيما في إقليم كردستان موزعة بواقع 16 في دهوك و6 في اربيل و4 في السليمانية".

ولفت النوري، إلى "تقلص أعداد الأسر النازحة من 750 ألفا بعد العام 2014 إلى 37 ألفا"، مشيرا إلى عودة الكثير من الأسر خلال الأشهر الأخيرة إلى ديارهم وإغلاق أكثر من 50 مخيما.

وأشار النوري إلى أن الوزارة تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومي لإعادة النازحين إلى ديارهم طوعا وليس قسرا ضمن ما يتوفر لهم من خدمات، إذ لا يمكن إرجاعهم بالقوة في حال وجود خلافات عشائرية أو ضعف البنية التحتية أو قضايا أمنية.. مؤكدا محاولة الوزارة تذليل الصعوبات بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين.