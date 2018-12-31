السلطات التركية تعلن توقيف 14 أجنبيا للاشتباه بانتمائهم لداعش

أوقفت السلطات التركية في إسطنبول 14 شخصا أجنبيا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، أن فرق فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن إسطنبول أطلقت أمس الأول الجمعة عملية متزامنة في 13 ولاية في إطار أنشطتها ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم أو تواجدوا في مناطق اشتباكات.

وأسفرت العملية عن توقيف 14 أجنبيا يشتبه بانتمائهم لداعش.

وتتواصل الإجراءات الرسمية بحق الموقوفين في مديرية الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.