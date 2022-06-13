تراجع أسعار الألومنيوم إلى أقل مستوياتها منذ 6 أشهر

تراجعت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أقل مستوياتها منذ ستة أشهر، مع تراجع المعادن الأساسية في العالم على خلفية ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمخاوف من تراجع الطلب في الصين المستهلك الرئيسي لهذه المعادن حاليا.

كان الارتفاع الأكبر من التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي، قد عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح جماح التضخم وهو ما سيحد من النشاط الاقتصادي. في الوقت نفسه فإن معركة الصين ضد فيروس كورونا المستجد وفرض قيود وإجراءات إغلاق للحد من انتشاره يهدد بتراجع الطلب على المعادن في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وفي بورصة لندن للسلع، تراجع مؤشر العقود الأساسية بنسبة 19% مقارنة بمستواه القياسي المسجل في آذار/مارس الماضي، مع تراجع الألومنيوم بنحو الثلث، في ظل مؤشرات على تراجع حدة نقص الإمدادات وضعف الطلب.

وانخفض سعر الألومنيوم خلال تعاملات اليوم بنسبة 9ر1% إلى 2628 دولار للطن ليسجل أقل مستوى له منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما تراجع سعر القصدير بنسبة 7ر6% والنحاس بنسبة 6ر1%