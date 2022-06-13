الصين تبدأ في إعادة فرض قيود لمواجهة فيروس كورونا

بدأت الصين في إعادة فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا بعد أسابيع من تخفيفها في مدن رئيسية، مما أثار المخاوف من احتمال أن تفرض بكين إجراءات إغلاق مجددا للسيطرة على تفشي الفيروس.



سجلت الصين 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 29 إصابة في بكين و27 في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي و11 في شنغهاي، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولي مدينة بكين القول إن تفشي الفيروس الذي يرجع إلى حانة شهيرة أكثر صعوبة في السيطرة من بؤر التفشي السابقة.



وأرجأت السلطات إعادة فتح معظم المدارس في بكين كما كان مخططا اليوم الاثنين، في حين علقت معظم المناطق في شنغهاي خدمات تناول الطعام في المطاعم.



وقد بدأ الفيروس في التفشي بعد أيام من تخفيف بكين وشنغهاي القيود المفروضة لمواجهة كورونا منذ شهور.