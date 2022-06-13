جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التأكيد على دعم بلاده الكامل للعراق في تلبية طموحات شعبه، وذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور العاصمة الأردنية عمان حاليًا.

وأكد الملك عبد الله الثاني - خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - "متانة العلاقات الأخوية الراسخة" التي تجمع الأردن والعراق وشعبيهما، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، مشيدًا بالتعاون القائم بين مجلسي النواب الأردني والعراقي لتعزيز الشراكة بين البلدين.

ولفت الملك إلى "مركزية العراق في المنطقة"، معتبرًا أن "نجاح العراق هو نجاح للجميع في الإقليم، ونحن في خندق واحد".

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب والتطرف.

وأعرب الحلبوسي، والوفد النيابي المرافق له عن تقديرهم لدور الأردن بقيادة الملك في الوقوف إلى جانب العراق، معربين عن تطلعهم لدعم المملكة لبلادهم في المحافل الدولية.

وأكدوا الحرص على توطيد التعاون مع الأردن، انطلاقًا من أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمستقبل العراق، لافتين إلى ضرورة دعم المشاريع الثنائية مع المملكة وتنفيذها.

ووصل الحلبوسي إلى عمان مساء أمس الأحد في زيارة رسمية على رأس وفد نيابي يضم رؤساء الكتل السياسية العراقية.