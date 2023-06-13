ترامب يصل فلوريدا للمثول أمام محكمة فيدرالية بعد توجيه 37 تهمة جنائية بحقه

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ميامي بفلوريدا للمثول أمام محكمة فيدرالية، للرد على الاتهامات الموجهة إليه بأنه كذب وخطط للاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

ووجهت المحكمة وفقا لقناة (الحرة) الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، 37 تهمة جنائية بحق ترامب، لا سابق لها ضد رئيس سابق أو مقيم في البيت الأبيض، وتتعلق التهم بالاستحواذ غير القانوني على وثائق سرية بعد انتهاء مدة ولايته الرئاسية وسعيه إلى عرقلة الجهود الحكومية لاستعادتها، يأتي هذا فيما كثفت السلطات الفيدرالية والمحلية استعداداتها الأمنية لمنع أي أعمال شغب محتملة من مؤيديه.

وأعلنت المحكمة بولاية فلوريدا، منعها وسائل الإعلام من الحضور لتغطية مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام هيئاتها.