اتحاد الأثريين العرب عن مقبرة الخالدين: الرئيس عودنا على الانحياز لقضايا الأمة

توجه الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي لاتحاد الأثريين العرب، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهه بإنشاء مقبرة الخالدين، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «الرئيس عودنا أنه ينحاز للعلماء والعلم وقضايا الأمة، ويناصرنا في أحلك الظروف، وأرفع الشكر والتقدير باسم المجلس له، على الاستجابة الفورية لرأينا».

وأشار إلى عقد المجلس اجتماعًا بشأن الملف ورفع توصياته إلى الرئيس السيسي، معقبًا: «كنت مدركًا لأنه لن يُفعّل أحد تلك التوصيات إلا مؤسسة الرئاسة، وكذلك تبنى مصر الحديثة».

وأضاف: «كلنا أبناء الأمة واجب علينا أن نساهم في بناء مصر جديدة، لا يمكن أن ينفرد بها معماري أو مهندس بمفرده، أو نبني على حساب التراث ومقدراتنا التراثية الثقافية التي لا تعوض».

ولفت إلى أن «الأفكار تناقش من خلال متخصصين؛ من أجل الاستمرار في عملية البناء والتعمير، والحفاظ على الهوية وذاكرة الأمة، ومن سطروا بأحرف من نور تاريخ هذا البلد».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء.