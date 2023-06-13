كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، "نحن أمة في حالة تدهور"، وذلك قبيل مثوله أمام هيئة المحكمة الفيدرالية في ميامي على خلفية قضية الاحتفاظ بوثائق سرية.



وأضاف ترامب في تغريدة أخرى على المنصة ذاتها "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلدنا.



ويمثل ترامب أمام المحكمة على خلفية الاحتفاظ بوثائق سرية، حيث وجهت إليه تهمة حيازة وثائق سرية حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحققين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.



ومنذ أيام قليلة، أعلن ترامب، عن توجيه قائمة اتهام ضده على خلفية قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه فى إقامته بمارالاجو بولاية فلوريدا، وهو أمر يشكل تهديدا للرئيس السابق خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.