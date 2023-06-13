تقرير أمريكي: أوكرانيا حققت مكاسب إقليمية في الهجوم المضاد

قال معهد دراسة الحرب الأمريكي، إن أوكرانيا حققت بعض المكاسب الإقليمية في هجومها المضاد، الذي أقرت به مصادر روسية لكنها تحاول التقليل من شأنه.

وأوضح المعهد (مؤسسة بحثية مقرها واشنطن) أن الهجوم المضاد جار في 3 مناطق على الأقل من الجبهة، حيث ذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار أن القوات الأوكرانية تقدمت حتى 15 متر "ما يقرب من ميل واحد" في جنوب البلاد، وأكدت مصادر أوكرانية وروسية أن كييف حققت مكاسب جنوب فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك أوبلاست بين يومي السبت والأحد، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ولفت المعهد الأمريكي إلى أن المدونين العسكريين الروس كانوا يحاولون التشكيك في تقارير النجاحات الأوكرانية، بالقول إن المعارك مستمرة في "المناطق الرمادية" أو المناطق التي كانت متنازع عليها أو لم تسيطر عليها روسيا بالكامل.

وأضاف معهد دراسة الحرب أن هذه كانت محاولة "للتقليل من أهمية المكاسب الأوكرانية وإغفال الإبلاغ عن اختراق القوات الأوكرانية للخطوط الدفاعية".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن القوات الأوكرانية قد حررت عدة مدن، إلا أن القول بحدوث اختراق أوكراني "سابق لأوانه في هذا الوقت".

وظهر جنود أوكرانيون في مقطع فيديو يرفعون علم بلادهم فوق قرية بلاهوداتني جنوب فيليكا نوفوسيلكا، وهي أحد المحاور الرئيسية للهجوم المضاد.

وأشارت كييف إلى أن قرية ماكاريفكا، تم الاستيلاء عليها بينما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أيضا أن اللواء 35 المنفصل من مشاة البحرية حرر مستوطنة ستوروجوف في عملية أسفرت عن مقتل حوالي 50 جنديا روسيا.

وقال اللواء في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العلم الوطني يرفرف فوق ستوروزوف مرة أخرى، وسيكون هو نفسه مع كل مستوطنة حتى نحرر جميع الأراضي الأوكرانية".

إلى ذلك، تحدث ضابط المخابرات البريطاني السابق فيليب إنجرام لمجلة نيوزويك عن أن المكاسب التي أبلغت عنها أوكرانيا كانت "مشجعة"، لا سيما بالنظر إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال في مراحل التحقق من هجماتها.

وأضاف إنجرام: "ما زلت أتوقع هجوما كبيرا على طول الجهد الرئيسي الأوكراني بمجرد اختراق الخطوط الدفاعية الروسية الأولية"، مؤكدا أنه "حتى ذلك الحين، سيستمر الأوكرانيون في المضي قدما في المواقع الروسية".

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن أوكرانيا فقدت عددا من مركبات المشاة المقاتلة برادلي التي زودتها بها الولايات المتحدة "خلال الهجوم على زابوريجيا في منطقة أوريخيف، وأضافت الوكالة إن 6 من أصل 9 مركبات قتالية للمشاة "دمرت بالكامل".