فيلم أهل الكهف يحقق 162 ألف جنيه في أول ايام عرضه

حقق "أهل الكهف"، 162 ألف جنيه، في أول أيام عرضه أمس، ليحتل بذلك المركز الثالث بعد "ولاد رزق – القاضية" و"اللعب مع العيال".

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك «ديقيانوس»، وثالثهما راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير».

وقد كتب المعالجة السينمائية للفيلم الكاتب أيمن بهجت قمر، وأخرجه عمرو عرفة، فيما يشارك في بطولته خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وصبرى فواز، وبسنت شوقى، ومصطفى فهمى، وبيومى فؤاد، وهاجر أحمد، وأحمد وفيق، ورشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، وجميل برسوم.