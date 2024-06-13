وزير الخارجية الإيراني :الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الخميس، أن "الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط".

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، عقد الوزير الإيراني مع نظيره العراقي فؤاد حسين مباحثات في بغداد اليوم تناولت عددا من الملفات الرئيسية من بينها الحرب على غزة .

وقال باقري ، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره العراقي، إن "زيارته تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الشامل مع العراق، ولا يوجد أي تلكؤ وتقاعس في هذا المجال ولدينا الإرادة والعزيمة في إيران بأعلى المستويات، وهذا ما نشهده في العراق أيضا".

وأضاف أن "العلاقات بين إيران والعراق قوية ورصينة وشاملة وعميقة، وقد أكدنا على أن هناك نقاطا وقواسم مشتركة كبيرة فيما بيننا"، مشيرا إلى أن "إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في هذه المنطقة، ولدينا مسؤولية مشتركة في تعزيز سبل الأمن والسلام وترسيخ الاستقرار فيها".

واستطرد بالقول "أكدنا على ضرورة وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ونتفق على أنه ينبغي للدول الاسلامية أن تستخدم طاقاتها وامكانياتها في إيقاف هذه الجرائم"، متابعا "أننا والعراق متفقان في هذا الشأن ونحاول أن نستخدم طاقتنا وامكانياتنا في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".

ولفت باقري إلى أن "الصهاينة من الممكن أن يرتكبوا خطأ آخر بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة".

بدوره ، أكد وزير الخارجية العراقي أن "اتساع الحرب في لبنان سيؤثر على المنطقة بشكل عام".

وأضاف :"تطرقنا إلى مسألة وقف إطلاق النار في غزة وأن يكون دائمياً وليس مرحلياً والموقف العراقي واضح بهذا الشأن".

وكان وزير الخارحية الإيراني وصل ، في وقت سابق ، إلى بغداد في زيارة رسمية يجري خلالها سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.



