جانتس: نتنياهو أوقف صفقة تبادل المحتجزين لأسباب سياسية

اعتبر رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، والعضو السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوقف صفقة تبادل المحتجزين "لأسباب سياسية".

وقال جانتس في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: "منذ أشهر عديدة، ثمة توافق بشأن المعركة وما يجب القيام به... ومع مرور الوقت، تغير هذا النهج ورأينا اعتبارات أخرى تحل محلها".

وضرب جانتس مثلاً بـ"الخطوط العريضة لصفقة تبادل المحتجزين"، موضحاً أن "مجلس الحرب يخلص إلى مسار متفق عليه، ونتنياهو يقر المسار ويصادق عليه ثم ننقله إلى فريق التفاوض، ثم يتعرض نتنياهو للضغوط فيلتف على القرار ويوقف فريق التفاوض عن إنجاز المهمة"، معتبراً أنه تم تأخير كافة الإجراءات المتعلقة بإجراء صفقة التبادل "لأسباب غير موضوعية".

وعن احتدام القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، قال جانتس في المقابلة إنه يفضل التسوية السياسية على الحدود الشمالية مع لبنان بدلاً من استمرار الحرب واحتدامها.

وأضاف: "أفهم أن هذه حرب صعبة، لكن ربما لا مفر منها. إذا تمكنا من منعها بمساعدة الضغط السياسي فسوف نفعل ذلك، وإذا لم ينجح الأمر يتعين علينا المضي قدماً".

كان جانتس أعلن، الأحد الماضي، استقالته من حكومة الحرب، متهماً نتنياهو بأنه يمنع "تحقيق نصر حقيقي" في غزة، بحسب تعبيره.