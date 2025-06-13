هيئة البث الإسرائيلية: بدء اعتراض طائرات درون في سماء سوريا والأردن

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل بدأت في اعتراض طائرات دون طيار إيرانية في سماء سوريا والأردن.

وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن إيران بدأت الرد على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق، فجر اليوم الجمعة، في عملية أطلقت عليها اسمًا رمزيًا هو "الأسد الصاعد".

وأضافت الشبكة أن إيران أطلقت حوالي 800 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية الإيرانية حملت مسمى "الوعد الصادق 3".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت حوالي 100 طائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل اليوم الجمعة، وأن قواته تعمل على اعتراضها وإسقاطها، وذلك عقب موجة ضربات إسرائيلية غير مسبوقة على أراضي الجمهورية الإيرانية.

وقال الناطق باسم الجيش، إيفي ديفرين، للصحفيين: "أطلقت إيران حوالي 100 مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ونعمل على اعتراضها".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعترض صواريخ إيرانية في الأجواء السورية.

وأضافت أن 200 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، وضربت نحو 100 هدف في مناطق إيرانية مختلفة.