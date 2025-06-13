المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقطع كلمة متلفزة بسبب هجوم إيراني وشيك

قطع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إحاطة متلفزة كان يجريها مساء اليوم الجمعة، بينما أكد مسؤول إسرائيلي أن ذلك يعود الى هجوم إيراني وشيك.

وقال المسئول إن "البث المباشر لبيان ديفرين قطع بسبب هجوم إيران وشيك على وسط إسرائيل"، وذلك بعدما أصدر الجيش تعليمات لسكان دولة الاحتلال بالبقاء على مقربة من الملاجئ والأماكن المحصنة وتفادي التجمعات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واليوم أكد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لن يمر دون رد، قائلاً: قريباً ستفتح أبواب الجحيم أمام هذا الكيان قاتل الأطفال.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نص رسالة باكبور إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي تعهد خلالها بالتأكيد على أن الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران وانتهاكه وحدة وسلامة اراضيها لن يمر دون رد، مضيفاً أن: الكيان الصهيوني المجرم واللقيط، سيُمنى بمصير مرير ومؤلم تترتب عنه تبعات جسيمة ومُدمّرة.

وفي وقت سابق اليوم أصدر المرشد الأعلى الإيراني، قرارين بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيساً لأركان القوات المسلحة الإيرانية، خلفاً للواء محمد حسين باقري، وتعيين اللواء محمد باكبور قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، خلفاً للواء حسين سلامي، بعد مقتل "باقري" و"سلامي" خلال الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.