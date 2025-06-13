وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ إيرانية على 9 مواقع إسرائيلية بعد هجوم بنحو 200 صاروخ

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كشفت وسائل إعلام في إسرائيل، بسقوط صواريخ إيرانية على تسعة مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تسعة مواقع في تل أبيب استُهدفت بشكل مباشر بواسطة ١٥٠-٢٠٠ صاروخ إيراني.

وأطلقت إيران خلال دفعة أولى نحو 100 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، قبل أن تتبعها موجتان أخريان، تضم كلًا منهم 50 صاروخًا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نيرانا اندلعت قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عقب الهجوم الصاروخي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ صافرات الإنذار دوّت في غالبية أنحاء إسرائيل، في ظل محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض الصواريخ الإيرانية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.