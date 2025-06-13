وكالة الأنباء الإيرانية: استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية مرتين خلال الهجوم الصاروخي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، باستهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب مرتين خلال الهجوم الصاروخي على إسرائيل.

وقالت الوكالة إن بعض الصواريخ الإيرانيةالتي أطلقت على تل أبيب أصابت مقر وزارة الدفاع، ضمن عملية الوعد الصادق 3 التي بدأها الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.