مقتل أربعة من أفراد الشرطة خلال احتجاجات في بوليفيا

قالت السلطات البوليفية يوم الخميس إن أربعة من أفراد الشرطة قتلوا خلال احتجاجات لأنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولقي ثلاثة من أفراد الشرطة حتفهم خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بلدة لالاجوا، وفقا للشرطة. واختطف رابع وقتل بالقرب من مدينة كوتشابامبا، حسبما ذكرت صحيفة ”إل ديبير“ نقلا عن نائب وزير الداخلية خوني أجيليرا.

واندلعت الاحتجاجات وقطع الطرق في جميع أنحاء بوليفيا في الأيام الأخيرة، بقيادة الموالين لموراليس الذين يطالبون بالسماح للرئيس السابق بالترشح في الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب المقبل.

وخدم موراليس ثلاث فترات رئاسية من 2006 إلى 2019. وهو الآن ممنوع من الترشح مرة أخرى بسبب الحد الدستوري لفترتين رئاسيتين وفقدان حزبه للتسجيل القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مذكرة توقيف ضده بسبب مزاعم بالاعتداء الجنسي على قاصر. وهو يعيش في منطقة كوتشابامبا منذ عدة أشهر تحت حماية أنصاره في المنطقة.

وقد أدان الرئيس البوليفي لويس أرسي الاحتجاجات قائلا: "لن نسمح للمصالح الشخصية بإلحاق الضرر بالاقتصاد ورفاهية الشعب البوليفي".