المصري يجدد الثقة في عماد النحاس ويمنحه عقداً حتى صيف 2027

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع عماد النحاس للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وجاء قرار التجديد بعد النتائج المميزة التي حققها النحاس منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في أبريل الماضي، خلال المرحلة الحاسمة من منافسات دوري نايل، حيث نجح في قيادة المصري لإنهاء الموسم ضمن المركز الخامس في مجموعة تحديد البطل.

ولم تتوقف نجاحات المدرب عند هذا الحد، إذ قاد الفريق مؤخراً للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر «كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة»، ليمنح النادي أول بطولة رسمية منذ تتويجه بكأس مصر عام 1998.

ويبلغ النحاس من العمر 50 عاماً، ويملك سجلاً طويلاً في الملاعب المصرية، حيث بدأ مسيرته لاعباً في مركز شباب مغاغة قبل الانتقال إلى أسوان ثم الإسماعيلي، وخاض بعد ذلك تجربة احترافية مع النصر السعودي، قبل أن يدافع عن ألوان الأهلي، كما سبق له تمثيل المنتخب المصري لعدة سنوات.

وعلى الصعيد التدريبي، راكم النحاس خبرات واسعة من خلال العمل في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يتولى تدريب عدد من الأندية المصرية، أبرزها أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وطلائع الجيش والأهلي، إلى جانب تجارب خارجية مع المريخ السوداني والزوراء العراقي.

ويأمل مجلس إدارة المصري أن يواصل الفريق تطوره تحت قيادة النحاس خلال الموسم المقبل، مستفيداً من الاستقرار الفني الذي تحقق بعد الإنجاز الأخير والتتويج بالبطولة المحلية.