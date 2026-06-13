نجم الزمالك السابق: لابد من مشاركة إمام عاشور أمام بلجيكا

يرى أحمد علي نجم نادي الزمالك السابق، أن مشاركة إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي بشكل أساسي في مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا ضرورية للغاية.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في كأس العالم.

وقال علي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن عاشور من اللاعبين الذين يجيدون الخروج بالكرة، وبالتالي فإن وجوده ضروريا خلال مباراة بلجيكا.

وكان عاشور قد غاب عن التشكيل الأساسي لمصر في التجربة الودية الأخيرة قبل المونديال، والتي كانت ضد البرازيل، حيث شارك بديلا في الشوط الثاني، بينما فاز السيليساو بهدفين مقابل هدف.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصاراته خلال مشاركاته بكأس العالم، بالنسخة الرابعة التي يظهر فيها الفراعنة بالمونديال.