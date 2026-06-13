بنك القاهرة يفوز بجائزة البنك الأكثر ثقة فى الخدمات المصرفية للأفراد فى مصر لعام 2026

فاز بنك القاهرة بجائزة «البنك الأكثر ثقة فى الخدمات المصرفية للأفراد فى مصر لعام 2026»، والممنوحة من World Business Outlook، وذلك تقديرًا لنجاحه فى ترسيخ ثقة العملاء وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعكس قوة أدائه ومكانته الرائدة فى السوق المصرفية المصرية.

ويأتى هذا التكريم تتويجًا لجهود بنك القاهرة المستمرة فى تطوير منظومة الخدمات المصرفية للأفراد، وتعزيز تجربة العملاء عبر التوسع فى الحلول الرقمية وتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تواكب تطلعات العملاء والمتغيرات المتسارعة فى القطاع المصرفى. كما يعكس التزام البنك بدعم الشمول المالى وإتاحة الخدمات المصرفية المتنوعة لشريحة أوسع من العملاء.

وفى هذا السياق، أعرب أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تقديرًا دوليًا لنجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته التى تضع العميل فى صدارة أولوياته، واشار إلى أن بنك القاهرة يواصل الاستثمار فى تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية بما يسهم فى تقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة وأمانًا، مع تبنى أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مكانته التنافسية فى السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والتمويل متناهى الصغر ببنك القاهرة، أن حصول البنك

على هذه الجائزة يعكس نجاح استراتيجية التجزئة المصرفية التى ينتهجها البنك والهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، من خلال التطوير المستمر للمنتجات والخدمات المصرفية والتوسع فى الخدمات الرقمية بما يوفر حلولًا مصرفية أكثر مرونة وسهولة.

وأضاف ثروت أن بنك القاهرة يحرص على الاستماع إلى احتياجات عملائه وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتوافق مع تطلعاتهم، الأمر الذى أسهم فى تعزيز مستويات الثقة والرضا لدى العملاء، مؤكدًا استمرار البنك فى تطوير أفضل الحلول المصرفية والحفاظ على مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد فى مصر.