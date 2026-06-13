اليوم بدء أعمال تصحيح أوراق اجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

بدأت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء.

وقالت الدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم، إنه جرى التأكيد على ضرورة تحري الدقة والشفافية، واتباع كل التعليمات الوزارية في أعمال التصحيح، بما يضمن حصول كل طالب على حقه.

وأوضحت مدير المديرية، في تصريح اليوم، أنه جرى توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمصححين لكل مادة، والتأكيد على الموجهين بالمتابعة اليومية والدورية على مدار الساعة، للتأكد من انتظام العمل، وسرعة مراجعة ورصد الدرجات خلال الفصل الدراسي الأول والثاني بكل دقة.

وأكدت أن أعمال التصحيح والرصد والتجميع تجري وفقا للجدول المحدد، وتحديد الأوائل على مستوى المحافظة، تمهيدا لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء إسماعيل مبارك، محافظ جنوب سيناء.