كارتيرون: لا أمانع العودة لتدريب الأهلي أو الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون أنه لا يمانع العودة إلى مصر وتولي تدريب الأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أنه قضى مع الناديين أجمل فترات مسيرته التدريبية.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «لا أنسى وادي دجلة، فقد خضت معهم 20 مباراة دون خسارة، ونجحنا في الفوز على الأهلي».

وأضاف المدرب الفرنسي: «قضيت لحظات رائعة مع الأهلي، لكن للأسف خسرنا المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا».

وتابع: «عشت أيامًا سعيدة ومميزة مع نادي الزمالك، وحققت معه بطولات السوبر، وكانت الأجواء مع الجماهير استثنائية».

وأوضح: «فترتي مع الزمالك كانت طويلة وثرية بالتجارب، ونجحنا في الفوز على الأهلي والتتويج ببطولة، وكانت من أفضل محطات مسيرتي».

واختتم كارتيرون تصريحاته مؤكدًا عدم ممانعته تدريب الأهلي أو الزمالك مجددًا، قائلًا: «إذا احتاج الأهلي أو الزمالك إلى خدماتي، فلن أمانع على الإطلاق، فقد قضيت أيامًا رائعة في مصر، ولن أتردد في العودة مرة أخرى».