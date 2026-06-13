وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل استعدادا لإطلاقها بالمنيا

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا كأول محافظات المرحلة الثانية، وذلك خلال جولته الميدانية بالمحافظة.

حضر الاجتماع اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين صادق، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة الوزير لشئون السكان والرعاية الأولية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الوزير أهمية تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا المليونية التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، موجها بتعزيز العمل المؤسسي المتكامل وفق توجيهات القيادة السياسية، مع الاستفادة من تجارب المرحلة الأولى.

ووجه الشكر لكل الجهات المعنية على الجهود المبذولة في تجهيز المنشآت طبيا وفنيا وإداريا، مشددا على أهمية التعاون مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص كشريك أساسي في نجاح المنظومة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش جاهزية 10 مستشفيات لنقل تبعيتها إلى هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز 60 منشأة رعاية أولية (49 وحدة صحية و11 مركزا طبيا) تخدم مليونا و283 ألف نسمة، مع اعتماد 29 منشأة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. كما تم تفعيل التحول الرقمي في 15 منشأة صحية.

وأضاف أن الوزير وجه بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيز المنشآت، مع تشغيل المنظومة تجريبيا لمدة عام كامل لضمان تحسينها المستمر، وتأكيد العمل بأعلى معايير الجودة لتقديم خدمات الجراحات الدقيقة والمعقدة.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة، مؤكدا أن تطبيق المنظومة سيحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما استعرض رئيس جامعة المنيا استعدادات الجامعة، مشيرا إلى امتلاكها 9 مستشفيات بطاقة 1700 سرير، منها 4 حاصلة على اعتماد الهيئة.

وعقب الاجتماع، التقى الوزير بعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة آليات التعاون المشترك وتذليل أي تحديات لإنجاح المنظومة.