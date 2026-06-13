كوكا بعد تجديد تعاقده مع الأهلي: ستشاهدون أفضل نسخة مني

أعرب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بتجديد تعاقده مع الأحمر، وذلك بعدما كان على أعتاب المغادرة، بنهاية الموسم الماضي، في ظل انتهاء تعاقده.

وكتب أحمد نبيل كوكا عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "فخور ومبسوط إن الرحلة لسه مكملة.. إن شاء الله السنادي تشوفو أحسن نسخة من كوكا في مكانه اللي متعودين عليه".

وأضاف اللاعب الذي يشغل مركزي الظهير الأيسر، وخط الوسط: "عارف إن السنة اللي فاتت مكنتش أحسن حاجة خالص، وظروف خارجة عن إرادتي ولكن كنت بحاول".

وأتم أحمد نبيل كوكا تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله اللى جاي كله يكون خير، ونعوضكم عن السنة اللى فاتت.. 3 سنين كمان في بيتي النادي الأهلي".