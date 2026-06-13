رئيس وزراء قطر: نتطلّع لتوقيع أمريكا وإيران على اتفاق السلام قريبا

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، مع رئيس الوزراء بجمهورية باكستان محمد شهباز شريف.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في هذا السياق، عن ارتياح دولة قطر البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، معبّرًا عن التطلّع لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبًا.

وجدّد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددًا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة، وصولًا إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.