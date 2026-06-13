وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة أفريقيا للسامبو بمشاركة 26 دولة

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات بطولة أفريقيا للسامبو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026، بمشاركة 26 دولة أفريقية وما يقرب من 300 لاعب ولاعبة، في تأكيد جديد على مكانة مصر الرائدة في استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية والدولية.

وانطلقت منافسات البطولة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حيث تُقام منافسات السامبو الرياضي والسامبو القتالي على مدار يومي السبت والأحد، فيما تستضيف الملاعب الشاطئية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة منافسات السامبو الشاطئي يوم الإثنين المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للبطولة تجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الاتحادات الرياضية القارية والدولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية، ويوفر فرصًا أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات للاعبين المصريين.

وأوضح جوهر نبيل أن إقامة البطولة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الدولي للسامبو، معربًا عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي في نشر اللعبة وتطويرها وتعزيز حضورها على المستويين القاري والدولي.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ الذي تشهده رياضة السامبو في القارة الأفريقية، وبالجهود التي تبذلها الاتحادات الوطنية لإعداد اللاعبين وصناعة الأبطال، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المنافسة الرياضية.

كما أكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم الكامل لقطاعي الشباب والرياضة، إيمانًا بدور الرياضة في بناء الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعاون بين الشعوب.

من جانبه، أكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للسامبو تعكس ثقة المؤسسات الرياضية القارية والدولية في قدرات الدولة التنظيمية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتطوير اللعبة ورفع المستوى الفني للاعبين من خلال الاحتكاك بمختلف المدارس الأفريقية.