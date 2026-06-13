هيئة البث: إسرائيل لن تنسحب من الشريط الأمني بلبنان ضمن اتفاق إيران

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، السبت، إن الجيش لن ينسحب من الشريط الأمني الذي أقامه جنوب لبنان في إطار التفاهمات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وهو شريط وهمي يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود على أنها "أمنية عازلة" في تكرار لنموذج قطاع غزة.

وهذا الخط، وفقا لإسرائيل، يهدف إلى منع عودة النازحين، واستهداف أي تحركات مسلحة بوصفه "منطقة قتال" لا تخضع لتفاهمات وقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف التقدم البري داخل جنوب لبنان، في ظل الاتفاق الآخذ بالتبلور بين واشنطن وطهران.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تستعد أيضًا لتقليص هجماتها في عمق الأراضي اللبنانية، خشية الإضرار بالاتفاق المرتقب، فيما تستمر العمليات العسكرية بصورة أكثر تركيزًا في مناطق الجنوب.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الشريط الأمني جنوب لبنان.

يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" السبت، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع غدا الأحد، وأن مضيق هرمز سيُفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.