مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية يبحث آليات توطين صناعة الخامات الدوائية

عقد مجلس إدارة مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية بالمركز القومي للبحوث اجتماعه الثالث بمقر المركز، وذلك برئاسة الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، ورئيس شركة المركز للمنتجات الابتكارية، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز ورئيس مجلس الإدارة.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قادة قطاع الدواء والأكاديميا والهيئات التنموية والصناعية في مصر، وعلى رأسهم الدكتور نبيل أبو العينين رئيس المركز الأسبق، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور حازم فهمي رئيس مركز تحديث الصناعة، والدكتور ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

استهدف الاجتماع صياغة خارطة طريق وطنية شاملة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للخامات الدوائية والكيماوية، حيث رحب المجلس في مستهل جلسته بانضمام الأعضاء الجدد من قامات العمل الصناعي والتنموي، وهم رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس مركز تحديث الصناعة، والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، في خطوة تعكس تضافر وتكامل الجهود الحكومية والبحثية والصناعية في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور قرني عبد الله، مدير مركز البحث والتطوير ومقرر المجلس، تقريراً موجزاً حول أبرز إنجازات المركز خلال الفترة الأخيرة، وما تم تنفيذه من توصيات ومقترحات تمخضت عنها الاجتماعات السابقة لمجلس الإدارة، مؤكداً الدور المحوري الذي يلعبه المركز كجسر يربط بين البحث العلمي الأكاديمي والتطبيق الصناعي الفعلي.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول آليات تحقيق التكامل والتشبيك بين مختلف القطاعات ورسم ملامح واضحة للمرحلة المقبلة؛ حيث ركزت المداولات على تحديد أدوار الهيئات التنموية المختلفة في دعم وبناء قدرات المصانع المحلية، وتفعيل آلية مؤسسية واضحة للتكامل بين الغرف الصناعية المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بناءً على الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والتصدير.

كما ناقش الحضور صياغة آلية عملية للربط الفني والمادي بين مصانع الخامات الدوائية والشركات المنتجة للخامات الكيميائية الأساسية في مصر، وذلك لتعظيم الاستفادة من كل الطاقات والقدرات الفنية المتاحة محلياً.

واختتم المجلس أعماله بالاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تنفيذية مشتركة تبدأ فوراً في تفعيل هذه المقترحات وتحويل خارطة الطريق إلى واقع ملموس، بما يضمن تعزيز الأمن القومي الدوائي في مصر ويرفع الكفاءة التنافسية للصناعة الوطنية محلياً ودولياً.