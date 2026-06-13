كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة انتقال عبد الحميد معالي إلى الزمالك، مؤكدًا أن المفاوضات بين الناديين شهدت تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية، في ظل سعي الطرفين للوصول إلى حل نهائي للأزمة القائمة.

وأوضح الطالبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اجتماعًا عُقد الأربعاء الماضي بين عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالزمالك ورئيس نادي اتحاد طنجة، لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين، مؤكدًا أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية واتسم برغبة مشتركة في إنهاء الأزمة بشكل ودي.

وأشار نائب رئيس اتحاد طنجة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مقارنة بالفترة السابقة، مع انتظار المخرجات النهائية للمفاوضات الجارية، مؤكدًا وجود نية حقيقية من جانب الزمالك لحل الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطالبي أن الزمالك لم يسدد أي دفعة من الأقساط الثلاثة المتفق عليها في صفقة عبد الحميد معالي، موضحًا أن النادي المغربي لم يحصل على أي جزء من المستحقات المالية المتبقية حتى الآن.

ونفى المسؤول المغربي ما تردد بشأن طلب الزمالك استعادة اللاعب مجددًا، مشددًا على أن هذا الأمر لم يُطرح خلال الاجتماعات الأخيرة، وأن الأنباء المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن القضية أصبحت مرتبطة بحكم نهائي صادر من المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن ذلك لم يؤثر على العلاقة التاريخية بين الناديين، مؤكدًا أن اتحاد طنجة حريص على استمرار التعاون والعلاقات الجيدة مع الزمالك.

واختتم الطالبي تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة قانونية فقط ولا تمس طبيعة العلاقة بين الناديين، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت في ملعب الزمالك لإنهاء الملف، وسط رغبة متبادلة للوصول إلى تسوية نهائية تحفظ حقوق جميع الأطراف.