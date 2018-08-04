شوبير: الزمالك يعرض كهربا للبيع

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، موقف الزمالك من محمود عبدالمنعم كهربا، بعدما شهدت الفترة الأخيرة توترًا في العلاقة بين اللاعب والنادي.

ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "محمود كهربا معروض للبيع لأعلى عرض من أي فريق".

وكانت تقارير صحفية أشارت أن كهربا سافر صباح أمس الجمعة، متجهًا إلى لبنان في رحلة ترانزيت، حيث سيقضي يوما في لبنان قبل السفر إلى تركيا، من أجل خوض تجربة احترافية.

وذكرت التقارير أن فريق دينيزلي سبور توصل لاتفاق مع كهربا على كل تفاصيل العقد، من أجل التعاقد مع اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك ولم يسافر مع بعثة الفريق لخوض المعسكر الخارجي بقبرص.