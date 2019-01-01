إرجاء شهادة مولر في الكونجرس الأمريكي للسماح بمزيد من الأسئلة

تقرر إرجاء شهادة المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة أسبوع، حسبما قال عضوان بالكونجرس.



وكان من المفترض أن يدلي مولر بشهادة لمدة ساعتين يوم الأربعاء المقبل أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات بالمجلس.



ولكن بعدما اشتكى نواب من أن الوقت غير كافي لاستجواب المحقق، قال رئيسا اللجنتين جيري نادلر وأدام شيف إنه تم إرجاء شهادة مولر إلى يوم 24 تموز/يوليو "بناء على طلبه".



وقال الرئيسان في بيان إن مولر سيدلي بشهادته لمدة ثلاث ساعات أمام اللجنة القضائية وبعد استراحه سيدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات.



وأضاف نادلر في تغريدة "هذا سيسمح للشعب الأمريكي بالحصول على مزيد من المعلومات عن تحقيق المحقق الخاص والأدلة التي اكتشفها بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 وإمكانية قيام الرئيس (دونالد) ترامب بعرقلة العدالة وإساءة استغلال السلطة".